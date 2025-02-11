Man City - Bournemouth: Thắng để trở lại cuộc đua

Bournemouth đang sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc, khi hơn 2 tháng qua, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đang có chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League. Điều này giúp cho Bournemouth chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, vượt qua cả Man City, Liverpool hay Chelsea, MU.

Chỉ xếp thứ 9 ở mùa giải trước, nhưng hiện tại Bournemouth đang còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau. Việc cạnh tranh chức vô địch sẽ rất khó với đội bóng tầm trung như Bournemouth, nhưng CĐV có thể tin vào một điều thần kỳ, như cách Leicester City từng làm được ở mùa giải 2015/16.

Chuỗi bất bại liên tiếp 7 trận của Bournemouth một phần đến từ việc đội bóng chỉ phải gặp những đối thủ vừa tầm hoặc yếu hơn. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola chỉ mới gặp Liverpool và Tottenham – hai đội nằm trong nhóm Big Six – và kết quả là nhận thất bại 2-4 trước The Kop.