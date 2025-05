Màn chiếm đoạt 1 triệu USD của cựu cán bộ công an Bình Dương

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can (42 tuổi, cựu Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yêu cầu đưa 1 triệu USD "làm quà"

Theo cáo trạng, ngày 13/5/2020, Nguyễn Minh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Bị can Kiên vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trên để làm trái công vụ, can thiệp, dùng thủ đoạn tác động gây sức ép đối với Công ty K.H. và các đại lý phân phối trong việc bán găng tay y tế thời điểm dịch Covid-19. Từ đó dẫn đến việc doanh nghiệp trên phải bán găng tay y tế cho Công ty W. (công ty của bà N.T.T.).

Bên cạnh đó, khi Kiên biết bà T. đã rất tin tưởng ở mình nên bị can nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.