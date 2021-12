Màn che giấu thân phận của kẻ hiếp dâm trẻ em, trốn truy nã hơn 15 năm

Đối tượng Lâm bị bắt theo lệnh truy hơn 15 năm về trước.



Một cán bộ trinh sát tham gia quá trình bắt đối tượng Lâm kể, từ cuối năm 2014, sau khi có thông tin của đối tượng đang lẩn trốn tại quận 2, TP.HCM, các trinh sát bắt đầu tiến hành theo dõi để lần theo dấu vết.



Sau thời gian dài thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện đối tượng đã di chuyển về huyện Cần Giờ làm nghề trông coi tôm và đang sống tại một căn chòi hoang vắng ở ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn nên tiến hành bắt giữ.



“Lúc bị phát hiện, đối tượng tỏ ra bất ngờ và liên tục che giấu thân phận. Tuy nhiên, với các bằng chứng, thông tin mà chúng tôi thu thập được, ông ta đã cúi đầu thừa nhận mình chính là Hồ Ngọc Lâm - người đang bị truy nã hơn 15 năm trước về hành vi hiếp dâm xảy ra ở huyện Tân Thành”, trinh sát cho biết.

Trinh sát tiến hành đưa đối tượng Lâm về trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cán bộ trinh sát, khi bị bắt giữ Lâm khai nhận, sau khi hay tin công an khởi tố vụ án, biết rằng không thể thoát tội nên đã bỏ trốn. Điểm đầu tiên ông ta đến là các tỉnh Tây Nguyên, ở đây được một thời gian thì bắt xe đến Quận 2, TP.HCM để tiếp tục lẩn trốn.



Đến năm 2014, Lâm tiếp tục di chuyển về huyện Cần Giờ, TP.HCM. Tại đây, để che dấu danh tính, ông ta lấy lên là Mười (người dân thường gọi là “ông Mười”) rồi làm thuê bằng nghề trong coi tôm cho một người dân ở ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn. Nơi đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại.



Hơn 7 năm tá túc và làm nghề trông coi tôm, tưởng rằng mọi chuyện đã bị lãng quên, ông ta quyết định “dừng chân” ở đây cho đến khi bị bắt.



Như VietNamNet đã đưa tin, vào trưa một ngày đầu tháng 9/2005, chị H.T.O. (lúc này mới 15 tuổi - SN 1991, trú huyện Tân Thành - nay là thị xã Phú Mỹ) ra vườn gọi mẹ về ăn cơm thì không thấy nên đi tìm. Lúc này, chị O. gặp Hồ Ngọc Lâm là hàng xóm bên rẫy nhà mình nên ông Lâm bảo đi theo ông ta để tìm mẹ.



Trên đường đi được một đoạn thì ông Lâm đẩy chị O. ngã xuống đất, dùng tay bịt miệng rồi giở trò đồi bại.



Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với chị O. xong, ông Lâm đưa cho nạn nhân 10 nghìn đồng, nhưng chị O. vứt đi. Do lo sợ nên khi trở về nhà, chị O. không dám báo cho gia đình biết chuyện.



Gần 6 tháng sau, gia đình thấy bụng chị O. to bất thường nên đưa đến Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ để khám và phát hiện đang mang thai 32 tuần tuổi.



Ngày 12/4/2006, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Hiếp dâm trẻ em, biết tin ông Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Ngày 12/12/2006, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Hồ Ngọc Lâm.