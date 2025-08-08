Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ

Gần một tuần nay, chị Trương Thị Thùy ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) liên tục rao bán mận cau trên các chợ online. Đang vào chính vụ thu hoạch tại Trung Quốc, loại mận này có nguồn cung dồi dào với giá ngày càng rẻ.

Sáng 7/8, chị rao bán mận cau VIP loại 9-10 quả/kg với giá chỉ 350.000 đồng/thùng trọng lượng 6kg, tương đương 58.000 đồng/kg. Ngoài ra, loại mận nhỡ chị bán theo thùng trọng lượng 10kg giá chỉ 23.000 đồng/kg.

“Đây là mức giá rẻ chưa từng thấy kể từ khi mận cau Trung Quốc xuất hiện và gây sốt tại thị trường Việt”, chị nói.

Trước đó, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thời điểm khan hiếm hàng, chị Thùy rao bán mận cau VIP với giá tới 450.000 đồng/kg, mận nhỡ cũng lên tới 250.000 đồng/kg. Mận cau nằm trong phân khúc trái cây cao cấp, đồng thời cũng là trái cây Trung Quốc có giá đắt đỏ nhất tại thị trường Việt thời điểm đó.