Màn ảnh Hàn tháng 9: Ngập tràn drama với loạt phim gay cấn

One the Woman: Hoa hậu Honey Lee trở lại màn ảnh nhỏ

Kiều nữ Honey Lee sau thành công của phim điện ảnh Extreame Job nay đã tái xuất màn ảnh nhỏ với một tác phẩm “ngập trời” drama, mang tên One the Woman. Còn nhớ bộ phim The Fiery Priest của Honey Lee đã mang về rating khủng ra sao năm 2019.

One the Woman thuộc thể loại phim hài, kể về một công tố viên tham nhũng đang cố gắng tìm lại ký ức của mình sau khi bị mất trí nhớ. Cô tráo đổi cuộc sống với một người con dâu tập đoàn tài phiệt, mang ngoại hình giống hệt cô. Honey Lee sẽ đảm nhận hai vai là con dâu tập đoàn tài phiệt Kang Mi Na và công tố viên tham nhũng Jo Yeon Joo. Trong khi đó Lee Sang Yoon sẽ vào vai Han Seung Wook, một công tử giàu có - người vẫn luôn dành tình cảm chân thành cho mối tình đầu của mình là Kang Mi Na. Bên cạnh đó Jin Seo Yeon sẽ vào vai Han Sung Hye, con gái lớn của tập đoàn Hanju và là chị dâu của Kang Mi Na. Trong khi đó Lee Won Geun sẽ trở lại diễn xuất trong ba năm với tư cách là bạn học An Yoo Joon của Jo Yeon Joo.

“Với sự tương tác đáng kinh ngạc chỉ từ lần đọc kịch bản đầu tiên – đó là những gì tôi nhận được từ dàn diễn viên của One the Woman. Tôi mong các bạn hãy kiểm tra sự chăm chỉ của họ” – đạo diễn nhấn mạnh.

Bộ phim được phát sóng trên SBS khi Penthouse 3 kết thúc.

Lost: Ryu Jun Yeol có thể vượt qua cái bóng của Reply 1988?