'MAMA 2021' đột ngột thay đổi luật chơi trước thềm công bố đề cử: Knet nghi ngờ đây là động thái 'chơi xấu' BTS nhằm dọn đường cho 'gà' SM giành Daesang

Theo thông tin vừa được báo chí Hàn Quốc đăng tải, lễ trao giải "Mnet Asian Music Awards" (hay còn gọi là "MAMA") sẽ có những thay đổi lớn trong lĩnh vực và phương thức thẩm định bắt đầu từ năm nay. Trước thềm công bố danh sách đề cử, Mnet đã tiết lộ cụ thể nội dung của những thay đổi này với mục tiêu phản ánh đồng đều tính đại chúng và tính nghệ thuật của các sản phẩm âm nhạc.

Bắt đầu từ "MAMA 2021", lễ trao giải âm nhạc của Mnet sẽ được phân chia thành 2 hạng mục nhằm chọn ra ▲ Nghệ sĩ/sản phẩm có đóng góp lớn cho sự phát triển của Kpop trong năm và ▲ Nghệ sĩ đã có công dẫn dắt xu hướng Kpop của năm do người hâm mộ toàn cầu trực tiếp tham gia bình chọn. 3/4 giải thưởng Daesang cao quý nhất (Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm, Album của năm) cùng với các giải Bonsang theo nghệ sĩ và theo thể loại sẽ được một ban giám khảo bao gồm các chuyên gia Kpop tập trung đánh giá tính nghệ thuật bên cạnh những tiêu chí quen thuộc như nhạc số và doanh số album. Trong khi đó, đối với giải thưởng Daesang còn lại là Worldwide Icon of the Year cùng với giải Bonsang Worldwide Fans' Choice TOP10, danh sách ứng viên và người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên tiêu chí tính đại chúng, phản ánh sự lựa chọn của người hâm mộ Kpop trên toàn cầu.

Bằng cách đưa ra phương thức đánh giá mới phù hợp với các hạng mục thẩm định, ban tổ chức "Mnet Asian Music Awards" cho biết điều này sẽ đảm bảo tính công bằng và củng cố vị thế của giải thưởng âm nhạc toàn cầu này, nơi dẫn đầu xu hướng Kpop, bằng cách cân bằng giữa tính đại chúng và tính nghệ thuật của các sản phẩm âm nhạc. Quan trọng hơn, bắt đầu từ năm nay, để củng cố sức ảnh hưởng của "MAMA" như là một lễ trao giải hướng đến thị trường toàn cầu, thành tích của các ca khúc/album trên Apple Music - một nền tảng nhạc số đang được cung cấp tại 167 quốc gia trên toàn thế giới, cũng sẽ được đưa vào tiêu chí xét giải. Cho đến năm ngoái "MAMA" chỉ sử dụng dữ liệu từ Gaon Chart, nhưng để phản ánh rõ hơn sức ảnh hưởng toàn cầu của Kpop, ban tổ chức đã quyết định áp dụng thêm các chỉ số toàn cầu cho lượng bán album cũng như thành tích nhạc số.