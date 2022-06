'Mầm non tương lai' nhà Phan Đinh Tùng ngượng nghịu hát cùng mẹ

Your browser does not support the video tag.

Con gái Phan Đinh Tùng hát trên sân khấu cùng mẹ

MV Nào Mình Cùng Đánh Răng dùng hình ảnh minh họa đáng yêu lấy ý tưởng từ các thành viên trong gia đình ca sĩ Phan Đinh Tùng, điểm độc đáo của MV nằm ở thông điệp “nào cả nhà mình cùng nhau đánh răng" thay vì bố mẹ ép buộc hay đứng trông con đánh răng.