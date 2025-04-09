Mâm cỗ Tết tháng 7 âm lịch ở Tây Bắc đầy đặc sản lạ, khách mê nhất một món

Xíp xí là Tết lớn nhất của đồng bào Thái trắng ở Sơn La nói riêng và một số vùng Tây Bắc nói chung, được tổ chức vào ngày 14/7 âm lịch hằng năm.

Trong tiếng Thái, “xíp xí” có nghĩa là “14”. Vào ngày này, người Thái trắng chuẩn bị mâm cỗ tươm tất, dâng lễ vật để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tổ tiên, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sức khỏe, may mắn và bình an cho gia đình, dòng họ.

Ngoài ra, ngày Tết này còn ý nghĩa như dịp sơ kết và ăn mừng cho thành quả lao động vất vả trong 6 tháng đầu năm của bà con.

Ở Sơn La, tết Xíp xí được người Thái trắng tổ chức phổ biến ở các địa phương như Phù Yên, Mường La, Quỳnh Nhai… Cộng đồng người Thái ở Ðiện Biên, Lai Châu hay Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ) cũng ăn tết Xíp xí. Ảnh: Nguyệt Nga