Malaysia và vũ khí Safawi Rasid: Chờ lời giải từ thầy Park

Safawi đã chứng minh giá trị của mình khi ghi 4 bàn thắng sau 2 lượt trận bảng B AFF Cup 2020, trước Campuchia (1) và Lào (3).



So với AFF Cup 2018, khi còn là một tài năng trẻ giàu triển vọng, Safawi đã trưởng thành rất nhiều sau 3 năm.



Khoảng thời gian sang Bồ Đào Nha, theo hợp đồng cho mượn ở Portimonense mùa 2020-12, giúp Rasid cải thiện rất nhiều. Dù không thi đấu nhưng anh học được những bài học quan trọng.



Tại môi trường chuyên nghiệp và có chuyên môn cao Portimonense, Safawi Rasid phát triển tư duy và kỹ thuật chơi bóng.



HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cậu học trò cưng của mình trở nên toàn diện hơn trong khâu xử lý và di chuyển không bóng. Anh hoàn thiện giữa vai trò một cầu thủ đá cánh và trung phong ảo.



Chiến thắng 4-0 trước Lào phản ánh rõ sự tiến bộ của Safawi so với các lần gặp Việt Nam trong quá khứ. Anh đột phá vào trung lộ, âm thầm di chuyển vào vòng cấm để tạo đột biến.



Năm 2019, Safawi ghi 6 bàn cho Malaysia, với 2 thuộc các trận giao hữu. Thành tích của anh trong năm 2021 hiện là 5 bàn, đều trong các giải đấu chính thức (gồm cả đội mạnh như Thái Lan). Rasid đang háo hức vượt qua kỷ lục của chính mình.



Chờ thầy Park giải bàn toán Safawi



Sự tự tin và tâm lý thi đấu của Rasid được cải thiện rất nhiều khi được tập với những ngôi sao châu Âu khi ở Portimonense.



Dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam, Safawi cũng tuyên bố muốn cùng Malaysia giành kết quả tốt nhất để vào bán kết.



Trong hệ thống mà Tan Cheng Hoe áp dụng, giữa 4-3-3 và 4-1-4-1, Safawi rất tự do. Khi anh dâng cao hoặc bó bó vào trung lộ, hậu vệ phải Rizal Ghazali luôn có mặt kịp thời để bịt kín khoảng trống.



Các tiền vệ trung tâm Baddrol Bakhtiar hoặc Syafiq Ahmad cũng di chuyển nghiêng sang phải để giữ cân bằng đội hình khi Safawi tập trung tấn công.



Thuận chân trái và đá lệch phải, Safawi thường xuyên tung ra những cú đá rất hiểm. Anh thường được ví như một "Robben người Malaysia".