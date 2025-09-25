Malaysia ủng hộ Timor Leste gia nhập ASEAN trong tháng 10/2025

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau chuyến thăm, Malaysia và Timor Leste cam kết thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế và du lịch.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước nhất trí phối hợp thúc đẩy các mối liên kết kinh tế năng động và đa dạng hơn, khuyến khích gia tăng vai trò và sự tham gia tích cực của khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, hai bên đánh giá cao việc mở thêm chuyến bay kết nối giữa thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và thủ đô Dili của Timor Leste cũng như chính sách miễn thị thực cho công dân Malaysia đến Timor Leste (có hiệu lực từ ngày 16/8). Hai bên kỳ vọng, việc này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu giữa người dân hai nước.

Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng Timor Leste tổ chức họp báo ngày 24/9. Nguồn: Bernama

Đáng chú ý, Malaysia, trên cương vị nước Chủ tịch ASEAN 2025, đã tái khẳng định lập trường hoàn toàn ủng hộ Timor Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN trong dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Malaysia nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor Leste xây dựng, nâng cao năng lực và đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện lộ trình gia nhập ASEAN. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao của Malaysia và Timor Leste cũng đã trao đổi, tham vấn về các vấn đề quốc tế, bao gồm vấn đề Myanmar và Palestine.

Trong dịp này, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos Horta đã trao tặng huân chương cao quý nhất của nước này cho Thủ tướng Malaysia để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong lộ trình Timor Leste gia nhập ASEAN, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025.

Tổng thống Timor Leste Jose Ramos Horta trao tặng huân chương cao quý nhất của nước này cho Thủ tướng Malaysia ngày 24/9. Nguồn: Bernama

Thời gian qua, quan hệ Malaysia và Timor Leste phát triển tích cực. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Malaysia và Timor-Leste đạt khoảng 18,7 triệu USD. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2025, thương mại song phương đạt khoảng 6,6 triệu USD, với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Malaysia trong các lĩnh vực như thực phẩm, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ ô tô.