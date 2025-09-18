Malaysia triệt phá đường dây ma túy lớn trị giá 150 triệu USD

Tại buổi họp báo hôm 17/9, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Datuk Seri Mohd Khalid Ismail cho biết chiến dịch này được tiến hành bởi Cục Điều tra tội phạm ma túy Malaysia vào tuần trước sau một thời gian dài tổ chức theo dõi giám sát và thu thập thông tin tình báo.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Datuk Seri Mohd Khalid Ismail tổ chức họp báo về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ngày 17/9. Nguồn: Malay Mail 2

Lực lượng chức năng Malaysia đã đồng thời đột kích và vây ráp một số nhà xưởng sản xuất công nghiệp tại thị trấn Kepong (ngoại ô Kuala Lumpur) và khu dân cư Dataran Templer (thuộc bang Selangor). Theo đó, đã phát hiện và vô hiệu hóa 02 cơ sở điều chế ma túy quy mô lớn. Đáng chú ý, số ma túy đã được sản xuất đủ để cung cấp cho khoảng 12 triệu người nghiện. Bên cạnh đó là hàng trăm cân hóa chất và tiền chất sử dụng để chế tạo ma túy. Cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ 04 đối tượng, thu giữ 06 xe ô tô và đóng băng nhiều tài sản của các đối tượng ma túy.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết thêm, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng sản xuất ma túy hoạt động từ tháng 7/2025. Nhóm này đã thuê nhà xưởng sản xuất công nghiệp để biến thành cơ sở điều chế ma túy nhằm phân phối thuốc lắc tại Malaysia cũng như ra nước ngoài, trong đó có Indonesia và Australia.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia khẳng định, ma túy là kẻ thù số 1 của quốc gia và lực lượng cảnh sát sẽ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và thế hệ tương lai của đất nước.