Malaysia triệt phá đường dây ma túy lớn trị giá 150 triệu USD

PV/VOV-Bangkok| 18/09/2025 11:59

Cảnh sát Malaysia hôm 17/9 đã tổ chức họp báo và công bố kết quả chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Theo đó, đã thu giữ gần 3,6 tấn thuốc lắc, trị giá khoảng 150 triệu USD. Đây là một trong những vụ phát hiện, thu giữ ma túy lớn nhất tại Malaysia từ đầu năm 2025 đến nay.

Tại buổi họp báo hôm 17/9, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Datuk Seri Mohd Khalid Ismail cho biết chiến dịch này được tiến hành bởi Cục Điều tra tội phạm ma túy Malaysia vào tuần trước sau một thời gian dài tổ chức theo dõi giám sát và thu thập thông tin tình báo. 

malaysia triet pha duong day ma tuy lon tri gia 150 trieu usd hinh anh 1
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Datuk Seri Mohd Khalid Ismail tổ chức họp báo về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ngày 17/9. Nguồn: Malay Mail 2

Lực lượng chức năng Malaysia đã đồng thời đột kích và vây ráp một số nhà xưởng sản xuất công nghiệp tại thị trấn Kepong (ngoại ô Kuala Lumpur) và khu dân cư Dataran Templer (thuộc bang Selangor). Theo đó, đã phát hiện và vô hiệu hóa 02 cơ sở điều chế ma túy quy mô lớn. Đáng chú ý, số ma túy đã được sản xuất đủ để cung cấp cho khoảng 12 triệu người nghiện. Bên cạnh đó là hàng trăm cân hóa chất và tiền chất sử dụng để chế tạo ma túy. Cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ 04 đối tượng, thu giữ 06 xe ô tô và đóng băng nhiều tài sản của các đối tượng ma túy.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết thêm, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng sản xuất ma túy hoạt động từ tháng 7/2025. Nhóm này đã thuê nhà xưởng sản xuất công nghiệp để biến thành cơ sở điều chế ma túy nhằm phân phối thuốc lắc tại Malaysia cũng như ra nước ngoài, trong đó có Indonesia và Australia.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia khẳng định, ma túy là kẻ thù số 1 của quốc gia và lực lượng cảnh sát sẽ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và thế hệ tương lai của đất nước.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/malaysia-triet-pha-duong-day-ma-tuy-lon-tri-gia-150-trieu-usd-post1230910.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/malaysia-triet-pha-duong-day-ma-tuy-lon-tri-gia-150-trieu-usd-post1230910.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Malaysia triệt phá đường dây ma túy lớn trị giá 150 triệu USD
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO