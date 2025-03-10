Malaysia triệt phá 4 đường dây ma túy, thu giữ gần 2 triệu USD hàng cấm

Tại buổi họp báo hôm 2/10, cảnh sát Malaysia cho biết, trong tuần trước từ ngày 23-26/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 4 đường dây tội phạm ma túy tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và 3 huyện thuộc bang Selangor.

Cảnh sát Malaysia tại buổi họp báo ngày 2/10. Nguồn: Bernama

Trong vụ án đầu tiên, cảnh sát Malaysia đã phát hiện một người đàn ông có hành vi đáng ngờ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Kết quả kiểm tra hành lý đã phát hiện một lượng lớn cần sa, trị giá khoảng 100.000 USD. Đối tượng này có 16 tiền án liên quan ma túy và đang tìm cách vận chuyển cần sa ra nước ngoài.

Trong vụ án thứ hai, trên cơ sở thông tin tình báo, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 2 người nước ngoài trong đường dây buôn lậu ma túy và thu giữ số hàng cấm trị giá gần 900.000 USD cùng 5 xe ô tô và nhiều tài sản khác. Trong vụ án thứ ba và thứ tư, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 2 người địa phương, đều đang vận chuyển một lượng lớn ma túy, với tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu USD.

Cảnh sát Malaysia cho biết thêm, các đối tượng này đều thuộc các đường dây tội phạm ma túy, nhiều người có tiền án liên quan đến ma túy. Tất cả các đối tượng đều đã bị tạm giam để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Thời gian gần đây, Malaysia đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy. Trước đó, vào đầu tháng 9/2025, cảnh sát Malaysia cũng đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 3,6 tấn thuốc lắc, trị giá khoảng 150 triệu USD.