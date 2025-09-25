Mainoo sẵn sàng chia tay MU

Mainoo muốn ra đi vào mùa hè vừa qua vì anh muốn được ra sân thường xuyên hơn, trong khi HLV Amorim quyết định rằng Mainoo phải cạnh tranh suất đá chính với đội trưởng Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ, điều gần như bất khả thi vào lúc này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã từ chối lời đề nghị ra đi dưới dạng cho mượn của Mainoo vào mùa hè vừa qua.

Mainoo chấp nhận quyết định này và đang nỗ lực để lấy lại vị thế. Nhưng sau khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ của MU, Mainoo nhận ra rằng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Tuần trước, Amorim đã có cuộc nói chuyện riêng với Mainoo và được thông báo rằng anh vẫn là một phần trong kế hoạch của MU, đồng thời được khuyến khích Mainoo nỗ lực hơn nữa để giành vị trí trong đội.

Trong khi đó, HLV Tuchel đã nói rõ rằng ông sẽ không cân nhắc việc gọi Mainoo vào đội hình tuyển anh cho đến khi Mainoo được ra sân thi đấu thường xuyên. Vì vậy, Mainoo đã chấp nhận rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu chuyển nhượng dưới dạng cho mượn vào tháng 1 sang năm, nếu anh vẫn thấy mình nằm ngoài đội hình của Amorim.

Kobbie Mainoo đang rất mong muốn được lên máy bay cùng đội tuyển Anh tham dự VCK World Cup vào mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico và anh biết rằng điều này sẽ không thể xảy ra nếu anh tiếp tục đứng ngoài cuộc tại Manchester United.