Mai Phương Thúy hiếm hoi diện bikini khoe body siêu hot

Để sở hữu body như hiện tại, Mai Phương Thúy chăm chỉ tập luyện thể thao đa dạng như chạy bộ, yoga, gym, tennis. Ngoài ra, người đẹp kết hợp của chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì lối sống cân bằng.

Từng có thời điểm, cô cũng bị phát tướng, lộ thân hình thừa cân mất điểm trước công chúng. Có thời điểm cô tiết lộ cân nặng chạm mốc 71 kg. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng cho biết bản thân rất buồn vì rơi vào tình trạng cân nặng mất kiểm soát. Hoa hậu chia sẻ ngoài nguyên nhân có niềm đam mê ăn uống, Mai Phương Thúy còn sở hữu cơ địa dễ tăng cân.