Mai Phương Thúy hiếm hoi diện bikini khoe body siêu hot

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh mới gây chú ý.
Theo đó, nàng hậu hiếm hoi khoe hình diện bikini sau nhiều năm ít tham gia các hoạt động giải trí. Diện thiết kế bikini tí hon màu trắng, chân dài vẫn khiến dân tình xuýt xoa trước body săn chắc, vòng eo không chút mỡ thừa cùng làn da trắng bật tông.
Sau 19 năm kể từ khi đăng quang hoa hậu Việt Nam vào năm 2006, Mai Phương Thúy vẫn giữ được độ hot dù không còn mặn mà với showbiz. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn hút sự chú ý của truyền thông.
Để sở hữu body như hiện tại, Mai Phương Thúy chăm chỉ tập luyện thể thao đa dạng như chạy bộ, yoga, gym, tennis. Ngoài ra, người đẹp kết hợp của chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì lối sống cân bằng.
Từng có thời điểm, cô cũng bị phát tướng, lộ thân hình thừa cân mất điểm trước công chúng. Có thời điểm cô tiết lộ cân nặng chạm mốc 71 kg. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng cho biết bản thân rất buồn vì rơi vào tình trạng cân nặng mất kiểm soát. Hoa hậu chia sẻ ngoài nguyên nhân có niềm đam mê ăn uống, Mai Phương Thúy còn sở hữu cơ địa dễ tăng cân.
Tuy nhiên, sau đó, Mai Phương Thúy lập tức điều chỉnh lại lịch trình sinh hoạt và thể thao giảm cân thành công, lấy lại vóc dáng thon gọn. Ngoài ra, người đẹp còn can thiệp các liệu trình giảm béo cấp tốc khi cần nhưng những bài tập thể thao tự nhiên luôn là liệu pháp tối ưu.