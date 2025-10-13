Mai Hoa đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025

Phần mở màn đêm thi là sự trở lại của Top 15 với màn đồng diễn sôi động. Các thí sinh diện trang phục cá tính, trình diễn catwalk trên nền nhạc mạnh mẽ. Sau đó, Top 4 bước vào phần thi cá nhân, nơi mỗi người có cơ hội thể hiện bản sắc riêng.

Trong các thiết kế năng động, bốn cô gái thể hiện những bước catwalk tự tin và tràn đầy năng lượng. Bảo Ngọc gây ấn tượng với thần thái lạnh lùng, bước đi cuốn hút; Mai Hoa làm chủ sân khấu bằng phong thái chắc chắn và khả năng xử lý trang phục chuyên nghiệp. Mỹ Ngân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, kỹ năng catwalk ngày càng vững vàng, trong khi Giang Phùng – thí sinh được yêu thích nhất ghi điểm nhờ năng lượng tích cực và tinh thần chiến đấu hết mình.

Top 4 trong thử thách catwalk.

Phần thi catwalk ở chung kết: