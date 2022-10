Madonna úp mở bản thân là người đồng tính?

Your browser does not support the video tag.

Video "come out" của Madonna thu hút gần 1 triệu lượt thích sau 10 tiếng đăng tải

Madonna luôn có thái độ thoải mái với các vấn đề đồng tính trong quá khứ. Từ năm 2003, nữ ca sĩ đã khiến cả thế giới xôn xao khi hôn môi hai sao nữ trẻ hot nhất thời điểm đó - Britney Spears và Christina Aguilera ngay trên sân khấu lễ trao giải VMAs 2003.