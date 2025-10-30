Madam Pang gửi lời xin lỗi nhân dân Việt Nam sau sự cố nhầm Quốc kỳ

Vào lúc 15 giờ chiều ngày 30/10/2025, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), đã đến chào xã giao Ngài Phạm Việt Hùng - đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, để trao lẵng hoa và gửi lời xin lỗi chân thành tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người dân Việt Nam, sau sự cố sử dụng nhầm quốc kỳ trong lễ bốc thăm giải Futsal U19 nam Đông Nam Á 2025 diễn ra ít ngày trước.
Madam Pang cho biết bà thực hiện chuyến thăm này với tấm lòng chân thành và sự thấu hiểu trước những cảm xúc thất vọng của người dân Việt Nam về sự việc nói trên. Bà khẳng định FAT luôn nhận thức sâu sắc và đặt sự tôn trọng cao nhất đối với quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng thể hiện niềm tự hào và danh dự của một quốc gia. Bà bày tỏ hy vọng chân thành rằng người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ, đồng thời hiểu rằng sai sót này hoàn toàn vô ý và không ai mong muốn xảy ra.
Về phía Việt Nam, Ngài Phạm Việt Hùng - đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, bày tỏ sự trân trọng trước thiện chí và sự chân thành của Madam Pang, cũng như các hành động khắc phục kịp thời mà FA Thailand đã thực hiện.
Các biện pháp này bao gồm gửi thư xin lỗi chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời cử ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch FA Thailand phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, trực tiếp sang Hà Nội vào ngày hôm sau để gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đại sứ khẳng định hiểu rõ sự việc là vô ý và xuất phát từ lỗi của đơn vị tổ chức sự kiện.
Ngoài ra, Thái Lan và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hợp tác trong chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, năm 2026 sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là biểu tượng của tình hữu nghị lâu bền và sự tôn trọng lẫn nhau giữa Việt Nam và Thái Lan.