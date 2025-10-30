Madam Pang gửi lời xin lỗi nhân dân Việt Nam sau sự cố nhầm Quốc kỳ

Về phía Việt Nam, Ngài Phạm Việt Hùng - đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, bày tỏ sự trân trọng trước thiện chí và sự chân thành của Madam Pang, cũng như các hành động khắc phục kịp thời mà FA Thailand đã thực hiện.

Các biện pháp này bao gồm gửi thư xin lỗi chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời cử ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch FA Thailand phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, trực tiếp sang Hà Nội vào ngày hôm sau để gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đại sứ khẳng định hiểu rõ sự việc là vô ý và xuất phát từ lỗi của đơn vị tổ chức sự kiện.