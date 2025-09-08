Madam Pang bán áo giúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan trả nợ

Trước đó, trong một thông báo chính thức đưa ra hồi tháng 3.2025, Madam Pang cho biết: “Liên đoàn hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, điều này đã thúc đẩy việc phát động chiến dịch ‘Người Thái yêu bóng đá Thái’.

Mỗi đồng baht và satang thu về, chúng tôi sẽ công khai cho mọi người. Bởi vì trong thời đại hội nhập, là làm việc minh bạch, đó là điều người dân Thái Lan mong muốn nhất”.