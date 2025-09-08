Madam Pang bán áo giúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan trả nợ

Trong buổi họp báo khai màn mùa giải mới của giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan - “Thai League BEYOND THE GAME 2025-2026”, Madam Pang đã chính thức cho ra mắt mẫu áo “Người Thái yêu bóng đá Thái”.
Chiếc áo đặc biệt này là một nỗ lực gây quỹ nhằm giúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trả khoản nợ 360 triệu baht cho công ty Siam Sport.
Khoản nợ này có từ trước khi Madam Pang trở thành Chủ tịch FAT và theo bà đây sẽ là thời điểm cần hành động để đưa bóng đá Thái Lan vượt qua khủng hoảng tài chính.
Trước đó, trong một thông báo chính thức đưa ra hồi tháng 3.2025, Madam Pang cho biết: “Liên đoàn hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, điều này đã thúc đẩy việc phát động chiến dịch ‘Người Thái yêu bóng đá Thái’.
Mỗi đồng baht và satang thu về, chúng tôi sẽ công khai cho mọi người. Bởi vì trong thời đại hội nhập, là làm việc minh bạch, đó là điều người dân Thái Lan mong muốn nhất”.
Trở lại với buổi ra mắt mẫu áo mới, Madam Pang khẳng định bà sẵn sàng làm mẫu, mặc những chiếc áo này để khuyến khích người hâm mộ mua áo.
“Đây không chỉ là những áo cổ vũ thông thường mà còn là biểu tượng của tình yêu, niềm tin và sự đoàn kết của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, mong muốn thúc đẩy bóng đá nước nhà vượt qua khủng hoảng và bứt phá tới thành công”, Madam Pang nhấn mạnh.
Chiếc áo “Người Thái yêu bóng đá Thái” có tông màu trắng chủ đạo. Mặt trước in hình quốc kỳ Thái Lan và logo đội tuyển Thái Lan. Mặt sau có in logo chiến dịch.Giá mỗi chiếc áo là 350 baht (tương đương 283.000 đồng). Madam Pang dự kiến việc bán áo sẽ thu về khoảng 300 triệu baht trong thời gian 1 tháng, qua đó sớm thanh toán xong khoản nợ.