Madagascar sa thải Bộ trưởng Năng lượng sau các cuộc biểu tình

Việc sa thải Bộ trưởng Năng lượng Madagascar nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình do tình trạng cắt điện và thiếu nước diễn ra tại nước này.

Biểu tình tại Madagascar (Ảnh: Reuters)

Cuộc biểu tình diễn ra hôm 25/9 tại Thủ đô Antananarivo của Madagascar, bắt đầu bằng các cuộc tuần hành ôn hòa, nhưng sau đó chuyển thành bạo loạn với việc đốt phá, cướp bóc. Nguồn tin y tế địa phương cho biết, 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Cảnh sát sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán người biểu tình. Lệnh giới nghiêm cũng được ban bố đêm ngày 25/9 tại Thủ đô Antananarivo và một số thành phố lớn.

Đại sứ quán Pháp tại Madagascar khuyến cáo công dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến thủ đô Antananarivo. Trong khi Đại sứ quán Anh cảnh báo, các cuộc biểu tình có thể tái diễn và lan sang các khu vực khác.