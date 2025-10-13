Madagascar đối mặt nguy cơ đảo chính sau các cuộc biểu tình lan rộng

Văn phòng Tổng thống Madagascar hôm qua (12/10) tuyên bố, một nỗ lực chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp và bằng vũ lực đang diễn ra, một ngày sau khi binh lính từ một đơn vị quân đội tinh nhuệ tham gia cuộc biểu tình do giới trẻ lãnh đạo chống lại chính phủ.

Người biểu tình bao vây chiếc xe cảnh sát chống bạo loạn tại Antananarivo ngày 11/10. ẢNH: REUTERS

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Madagascar cho biết, một nỗ lực nhằm chiếm đoạt quyền lực một cách bất hợp pháp và bằng vũ lực, trái với Hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ, hiện đang diễn ra. Tuyên bố cũng kêu gọi sự đoàn kết trong nước, khẳng định đối thoại là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt.

Trước đó một ngày, đơn vị quân đội CAPSAT cho biết, họ đã nắm quyền kiểm soát lực lượng vũ trang, sau hơn 2 tuần diễn ra các cuộc biểu tình của giới trẻ, phản đối chính phủ về tình trạng thiếu điện và nước.

Một số nhóm binh lính Madagascar đã tham gia cùng hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ tại Thủ đô Antananarivo hôm 11/10.

Tình hình bất ổn đã buộc Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina phải giải tán chính phủ hôm 29/9 và bổ nhiệm một tướng quân đội làm thủ tướng.

Thượng viện Madagascar hôm qua đã ra tuyên bố cách chức Chủ tịch Thượng viện của ông Richard Ravalomanana, với lý do đáp ứng nguyện vọng của người dân Madagascar về sự ổn định, công lý và quản trị minh bạch.