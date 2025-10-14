Madagascar căng thẳng khi bài phát biểu của Tổng thống bị trì hoãn

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina dự kiến có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối qua, nhưng đã bị trì hoãn khi Văn phòng Tổng thống cho biết, một nhóm binh lính đã đe dọa chiếm giữ đài truyền hình nhà nước.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina. Ảnh: EPA

Tình hình tại Madagascar diễn biến phức tạp, khi xảy ra các cuộc biểu tình do giới trẻ cầm đầu, ban đầu tập trung vào tình trạng thiếu điện và nước, nhưng đã phát triển thành một phong trào chống chính phủ rộng lớn hơn kêu gọi Tổng thống Andry Rajoelina từ chức.

Các cuộc biểu tình đã có sự tham gia của một số nhóm binh lính quân đội từ cuối tuần qua. Trong khi đơn vị quân đội CAPSAT hôm 11/10 tuyên bố nắm quyền kiểm soát lực lượng vũ trang. Sự tham gia của quân đội vào chính trị Madagascar đánh dấu sự leo thang của tình trạng bất ổn, sau gần 3 tuần xảy ra các cuộc biểu tại đất nước này.

Giữa lúc tình hình trong nước rối ren, rộ tin đồn cho rằng Tổng thống Andry Rajoelina đã rời khỏi Madagascar.

Reuters dẫn nguồn tin từ lãnh đạo phe đối lập ở Quốc hội Madagascar và các nguồn tin quân sự và ngoại giao cho hay, Tổng thống nước này đã rời khỏi đất nước từ ngày 12/10, song hiện chưa rõ quốc gia mà Tổng thống Madagascar tới.

Trước đó cùng ngày, trong một bài phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Rajoelina cho biết ông phải di chuyển đến một địa điểm an toàn để bảo vệ tính mạng, đồng thời khẳng định “sẽ không để đất nước bị phá hủy”. Các nguồn tin ngoại giao cho hay Tổng thống từ chối từ chức, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ trong nước.