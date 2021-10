Mách bạn cách giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi hiệu quả

Giấm táo có tác dụng trung hòa, làm giảm độ axít của dạ dày – nguyên nhân khiến ợ hơi, đầy bụng. Do đó, loại giấm này ngay lập tức làm giảm được triệu chứng chướng bụng. Axit acetic trong giấm táo còn hỗ trợ điều tiết glucose trong thực phẩm, làm giảm gánh nặng cho dạ dày.

Bạc hà thường được coi là một loại thuốc giảm đau tự nhiên, một giải pháp hữu ích cho chứng buồn nôn và đau bụng. Do vậy, mỗi khi bị khó tiêu, dạ dày hơi khó chịu, bạn có thể thử uống một tách trà bạc hà, sử dụng tinh dầu bạc hà làm thoáng không gian xung quanh hoặc dùng tinh dầu bạc hà để ngửi, ngậm một viên kẹo bạc hà, ...

Giấm táo giúp giảm triệu chứng khó tiêu rất hiệu quả

Dứa

Enzym bromelin trong dứa là một loại enzym trong quá trình tiêu hóa thức ăn có chức năng phá vỡ các protein chữa đầy hơi, khó chịu ở dạ dày. Do đó người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn dứa để giúp giảm bớt cảm giác khó chịu này và giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được tốt hơn.

Sưởi ấm

Bạn có thể thấy đệm sưởi hoặc chai nước nóng để làm ấm bụng khi bị đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu. Hơi ấm trên bụng sẽ giúp thư giãn cơ bắp và giảm cảm giác buồn nôn.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Các vấn đề về dạ dày, hệ tiêu hóa đôi khi có thể tự điều trị và cải thiện bằng các biện pháp tại nhà. Tuy nhiên, có những lúc đây là biểu hiện của những bệnh lý nghiêm trọng hơn, dẫn đến nhiều hậu quả lớn hơn. Nôn mửa kéo dài khiến bạn có nguy cơ bị mất nước. Các cơn đau và co thắt diễn ra thường xuyên, ngày càng tệ hơn khiến bạn cảm thấy khó chịu, không thể tập trung, … Do vậy, hãy đến gặp bác sĩ nếu tình trạng chướng bụng, buồn nôn và co thắt vùng bụng không có dấu hiệu giảm đi.

Nguồn: healthline.com