Macbook Pro review sức mạnh đột phá, trợ thủ cho người sáng tạo đề

‏Macbook Pro là gì?‏

‏ Macbook Pro ‏‏ là dòng máy tính xách tay được Apple định vị cho công việc chuyên nghiệp. Máy mang đến hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và hệ sinh thái macOS tối ưu. Sự kết hợp này giúp Macbook Pro đáp ứng nhiều nhu cầu từ văn phòng, học tập đến các tác vụ sáng tạo chuyên sâu.‏

‏So với Macbook Air, Macbook Pro có định hướng rõ rệt về sức mạnh phần cứng và khả năng mở rộng. Macbook Air phù hợp với người dùng ưu tiên tính di động, trong khi bản Pro tập trung phục vụ công việc đòi hỏi cấu hình mạnh, màn hình chất lượng cao và nhiều cổng kết nối. Điều này giúp Macbook Pro trở thành công cụ đáng cân nhắc với người làm sáng tạo nội dung.‏