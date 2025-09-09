Macbook Air M4 13 inch - Sự nâng cấp cấu hình trong thiết kế di động

Macbook Air M4 13 inch có đặc điểm gì nổi bật?
Những mẫu Macbook Air M4 13 inch mang nhiều đặc điểm nổi bật, gây sự chú ý đến người dùng nhờ thiết kế bắt mắt, cấu hình mạnh mẽ, dung lượng pin cao. Trong đó, bao gồm một số điểm nâng cấp ấn tượng của máy bao gồm:
Thiết kế nhỏ gọn, mỏng nhẹ tối ưu
Đây là dòng Macbook Air 13 inch mang thiết kế mỏng nhẹ, có tính di động cao, phù hợp với phong cách sống năng động, hiện đại. Với thiết kế từ vỏ nhôm nguyên khối cao cấp với trọng lượng nhẹ chỉ 1.24 kg, các đường góc bo cong tròn mềm mại mang lại nét đẹp cao cấp, thanh lịch.
Macbook Air M4 13 inch có đa dạng tùy chọn màu sắc như Midnight, Sky Blue, Starlight, Silver giúp người dùng dễ dàng chọn được phiên bản phù hợp với sở thích, tính cách. Nhờ vào thiết kế mỏng nhẹ, chiếc máy này rất thích hợp cho những ai phải thường xuyên di chuyển nhiều.
Màn hình 13 inch hiển thị hình ảnh siêu nét
Macbook Air M4 13 inch được trang bị màn hình kích thước 13.6 inch siêu nhỏ gọn. Kết hợp cùng với viền màn hình mỏng góp phần mang lại không gian hiển thị rộng rãi, sinh động và bắt mắt. Ngoài ra, máy còn được trang bị màn hình Retina, có độ phân giải 2560 x 1664 pixel cùng dải màu rộng sRGB đến DCI-P3 giúp hiển thị hình ảnh, màu sắc sống động.
Màn hình của chiếc Macbook Air M4 này còn được tinh chỉnh với độ sáng tối đa 500 nit, kèm theo lớp phủ tráng gương, dải màu rộng P3 giúp hình ảnh luôn được hiển thị rõ ràng. Ngoài ra, chúng còn giúp gia tăng độ tương phản, rất thích hợp để sử dụng cho các môi trường, ứng dụng chuyên sâu về đồ hoạ.
Hoạt động chip M4 mạnh mẽ, đa nhiệm, tốc độ, mượt mà
Macbook Air M4 13 inch được tích hợp chip Apple M4 mạnh mẽ, kết hợp cùng Neural Engine mang đến sức mạnh vượt trội, đa nhiệm, tăng tốc mọi hoạt động, ứng dụng. Nhờ vào hiệu năng mạnh mẽ, dòng Macbook này có thể xử lý mượt mà đa tác vụ từ cơ bản đến nâng cao như làm việc văn phòng, đồ hoạ hay dựng video ngắn.
Ngoài ra, Macbook còn được trang bị đa dạng bộ nhớ Ram từ 16GB đến 32GB góp phần gia tăng khả năng đa nhiệm, chuyên sâu mà vẫn có hiệu suất mượt mà. Nhờ đó, chiếc Macbook này trở thành sự chọn lựa lý tưởng, là phương án đáng đầu tư cho nhu cầu học tập, sáng tạo và giải trí.
Dung lượng pin cao, bền bỉ, hỗ trợ sạc nhanh ấn tượng
Macbook Air M4 13 inch được trang bị viên pin lithium-polymer có dung lượng khủng, lên đến 53,8Wh với thời gian hoạt động có thể lên tới 18 giờ. Nhờ đó, máy Macbook luôn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc mà không cần phải cắm sạc thường xuyên.
Macbook Air M4 13 inch đi kèm bộ sạc USB-C 30W (GPU 8 lõi) hoặc 35W (GPU 10 lõi), đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho máy. Bên cạnh đó, thiết bị Macbook Air M4 này còn hỗ trợ sạc nhanh nhờ bộ chuyển đổi nguồn USB-C 70W, giúp tối ưu thời gian sạc pin để người dùng làm việc hiệu quả hơn.
Mua Macbook Air M4 13 inch chính hãng, uy tín ở đâu?
Macbook Air M4 13 inch là dòng sản phẩm chất lượng, được đông đảo người dùng quan tâm. Hiện nay, CellphoneS chính là đại lý chính hãng Apple, chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng, có mức giá thành cạnh tranh, giúp người dùng an tâm chọn lựa sản phẩm.
Cùng với nhiều chương trình nổi bật cho sinh viên, chế độ hỗ trợ trả góp 3 không giúp tiết kiệm chi phí mua sắm đáng kể. Bên cạnh đó, các cửa hàng CellphoneS còn có chính sách bảo hành minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng khi mua hàng.
Macbook Air M4 13 inch là sự kết hợp hài hoà giữa thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cùng hiệu năng mạnh mẽ nổi bật. Dòng máy này phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng như nhân viên đồ hoạ, sinh viên và dân văn phòng. Với dung lượng pin ấn tượng, độ bền cao máy luôn mang lại trải nghiệm vượt trội. Đến ngay cửa hàng CellphoneS gần nhất để sở hữu Macbook giá tốt.