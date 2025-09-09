Macbook Air M4 13 inch - Sự nâng cấp cấu hình trong thiết kế di động

Ngoài ra, Macbook còn được trang bị đa dạng bộ nhớ Ram từ 16GB đến 32GB góp phần gia tăng khả năng đa nhiệm, chuyên sâu mà vẫn có hiệu suất mượt mà. Nhờ đó, chiếc Macbook này trở thành sự chọn lựa lý tưởng, là phương án đáng đầu tư cho nhu cầu học tập, sáng tạo và giải trí.

Macbook Air M4 13 inch được tích hợp chip Apple M4 mạnh mẽ, kết hợp cùng Neural Engine mang đến sức mạnh vượt trội, đa nhiệm, tăng tốc mọi hoạt động, ứng dụng. Nhờ vào hiệu năng mạnh mẽ, dòng Macbook này có thể xử lý mượt mà đa tác vụ từ cơ bản đến nâng cao như làm việc văn phòng, đồ hoạ hay dựng video ngắn.

Macbook Air M4 13 inch được trang bị viên pin lithium-polymer có dung lượng khủng, lên đến 53,8Wh với thời gian hoạt động có thể lên tới 18 giờ. Nhờ đó, máy Macbook luôn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc mà không cần phải cắm sạc thường xuyên.

Macbook Air M4 13 inch đi kèm bộ sạc USB-C 30W (GPU 8 lõi) hoặc 35W (GPU 10 lõi), đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho máy. Bên cạnh đó, thiết bị Macbook Air M4 này còn hỗ trợ sạc nhanh nhờ bộ chuyển đổi nguồn USB-C 70W, giúp tối ưu thời gian sạc pin để người dùng làm việc hiệu quả hơn.

Mua Macbook Air M4 13 inch chính hãng, uy tín ở đâu?

Macbook Air M4 13 inch là dòng sản phẩm chất lượng, được đông đảo người dùng quan tâm. Hiện nay, CellphoneS chính là đại lý chính hãng Apple, chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng, có mức giá thành cạnh tranh, giúp người dùng an tâm chọn lựa sản phẩm.

Cùng với nhiều chương trình nổi bật cho sinh viên, chế độ hỗ trợ trả góp 3 không giúp tiết kiệm chi phí mua sắm đáng kể. Bên cạnh đó, các cửa hàng CellphoneS còn có chính sách bảo hành minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng khi mua hàng.

Macbook Air M4 13 inch là sự kết hợp hài hoà giữa thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cùng hiệu năng mạnh mẽ nổi bật. Dòng máy này phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng như nhân viên đồ hoạ, sinh viên và dân văn phòng. Với dung lượng pin ấn tượng, độ bền cao máy luôn mang lại trải nghiệm vượt trội. Đến ngay cửa hàng CellphoneS gần nhất để sở hữu Macbook giá tốt.