Mắc kẹt với khoản vay hơn 5.800 lượng vàng SJC, DN vẫn chi tiền gom cổ phiếu

CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (mã: APT) vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 4 sau khi mua thành công hơn 1,5 triệu cổ phiếu TL4.

Trước giao dịch, Thủy hải sản Sài Gòn nắm giữ 766.000 cổ phiếu TL4, tương ứng 5% vốn. Với việc hoàn tất mua vào, doanh nghiệp đã nâng tỷ lệ sở hữu tại TL4 lên 14,89%.

Giao dịch được thực hiện theo hình thức khớp lệnh vào ngày 8/8. Căn cứ giá đóng cửa là 10.300 đồng/cổ phiếu, ước tính Thủy hải sản Sài Gòn đã chi gần 16 tỷ đồng cho thương vụ này.

Cách đây hai tháng, Thủy hải sản Sài Gòn cũng trở thành cổ đông lớn của CTCP Lương thực TPHCM (mã: FCS) khi mua vào 2,7 triệu cổ phiếu FCS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,22%. Giá trị giao dịch ước tính gần 27 tỷ đồng.