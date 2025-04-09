Mắc kẹt trong kho lạnh âm 30 độ, người phụ nữ được nam shipper giải cứu

Đỗ An| 04/09/2025 18:55

Người phụ nữ ở Hồ Nam đã may mắn thoát chết sau khi mắc kẹt trong kho lạnh suốt 20 phút.

Tờ Sanxiang Metropolis Daily đưa tin, hôm 31/8, bà Trần, chủ một cơ sở kinh doanh bánh ngọt ở Hồ Nam, vào kho lạnh lấy nguyên liệu. Cửa kho bất ngờ đóng sầm lại, khiến bà Trần bị nhốt bên trong.

Bà Trần mắc kẹt trong kho lạnh suốt 20 phút. Ảnh: Hunan Today

Nhiệt độ kho lạnh luôn được duy trì ở mức -30°C. Vì trước đó, chỉ định đi nhanh lấy chút đồ nên bà Trần không mang theo điện thoại. 

Không còn lựa chọn nào khác, người phụ nữ này buộc phải hô hoán thật lớn để kêu cứu. Do kho lạnh nằm ở vị trí khuất nên bà Trần lo lắng tột độ.

Khoảng 20 phút sau, cánh cửa kho lạnh bất ngờ được mở tung. Một shipper (người giao hàng -nv) họ Lưu nghe thấy tiếng kêu cứu, đã cố xác định vị trí nạn nhân và giải cứu kịp thời.

Anh Lưu nghe thấy tiếng kêu cứu đã cố gắng tìm kiếm nạn nhân và giải cứu kịp thời Ảnh: Hunan Today

"Thật may là cậu ấy phát hiện ra. Chỉ trễ chút nữa thôi là tôi gặp nguy rồi", bà Trần cho hay.

Bà mong muốn tặng chút quà cho anh Lưu để cảm ơn cứu mạng, song anh khéo léo từ chối và khẳng định rằng, ở hoàn cảnh của anh, ai cũng sẽ hành động như vậy.

Người phụ nữ sau đó vẫn tặng hoa và cờ để tri ân hành động cứu người của anh Lưu. Ảnh chụp màn hình
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/mac-ket-trong-kho-lanh-am-30-do-nguoi-phu-nu-duoc-nam-shipper-giai-cuu-2439161.html
