Mắc kẹt trong kho lạnh âm 30 độ, người phụ nữ được nam shipper giải cứu

Tờ Sanxiang Metropolis Daily đưa tin, hôm 31/8, bà Trần, chủ một cơ sở kinh doanh bánh ngọt ở Hồ Nam, vào kho lạnh lấy nguyên liệu. Cửa kho bất ngờ đóng sầm lại, khiến bà Trần bị nhốt bên trong.

Nhiệt độ kho lạnh luôn được duy trì ở mức -30°C. Vì trước đó, chỉ định đi nhanh lấy chút đồ nên bà Trần không mang theo điện thoại.

Không còn lựa chọn nào khác, người phụ nữ này buộc phải hô hoán thật lớn để kêu cứu. Do kho lạnh nằm ở vị trí khuất nên bà Trần lo lắng tột độ.