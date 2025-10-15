Mặc đẹp theo phong cách Pháp từ những món đồ cơ bản

Không cần tủ đồ quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, phụ nữ Pháp luôn biết cách mặc đẹp chỉ với vài món đồ cơ bản. Vào mùa thu đông, họ vẫn trung thành với công thức ''càng đơn giản, càng sang trọng'', tập trung vào chất liệu tinh tế, gam màu nhã nhặn và sự tự nhiên trong cách phối đồ.

1. Áo trench coat - chiếc áo khoác kinh điển của mùa lạnh

Không chỉ là biểu tượng thời trang Pháp, áo trench coat còn là món đồ ''cứu cánh'' trong mọi tủ đồ mùa thu đông. Dáng áo dài, chất liệu dày dặn nhưng nhẹ giúp giữ ấm mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.

Người Pháp thường chọn màu be, xám nhạt hoặc camel, phối cùng áo len cổ lọ và quần jeans ống suông để tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Chỉ cần khoác hờ trench coat trên vai, bạn đã có ngay một outfit mang đậm tinh thần Paris.

2. Áo sơ mi - linh hoạt trong mọi phong cách

Dù là mùa nào, áo sơ mi trắng hoặc pastel vẫn là món đồ không thể thiếu. Vào mùa thu, chị em có thể mặc áo sơ mi với chân váy midi hoặc quần vải cạp cao, sang đông, chỉ cần layer thêm cardigan, áo blazer hoặc áo len cổ tròn là đủ ấm áp mà vẫn tinh tế.

Đặc biệt, sơ mi denim đang là lựa chọn yêu thích của nhiều tín đồ thời trang. Kiểu áo này mang lại cảm giác năng động, trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có, đặc trưng của phong cách Pháp.

3. Len và cardigan - mềm mại và nữ tính

Không gì gợi cảm hứng mùa đông hơn chất liệu len. Người Pháp thường chọn những gam màu nhẹ nhàng như kem, ghi sáng, nâu nhạt hoặc olive dễ phối và tôn da.

Một chiếc cardigan dáng ngắn phối cùng quần jeans hoặc chân váy dài là outfit kinh điển mà phụ nữ Pháp luôn yêu thích. Khi trời lạnh hơn, bạn có thể kết hợp thêm khăn quàng mỏng để tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được sự thanh thoát.

4. Cân bằng màu sắc - bí quyết trẻ trung

Phụ nữ Pháp hiếm khi mặc toàn màu đen trong mùa lạnh. Thay vào đó, họ biết cách pha trộn những gam màu trung tính với điểm nhấn tinh tế, chẳng hạn áo be đi cùng quần nâu, hay áo xám kết hợp với giày trắng.

Nếu muốn outfit thêm phần nổi bật, chỉ cần nhấn nhẹ bằng một món đồ màu sắc như khăn đỏ rượu vang hoặc túi xách xanh olive, vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không làm mất đi sự nhã nhặn.

5. Giày và phụ kiện - chi tiết làm nên phong cách

Phong cách Pháp luôn ưu tiên sự thoải mái. Thay vì giày cao gót, phụ nữ Paris thường chọn kiểu giày Derby, loafer hoặc ankle boots, những kiểu giày vừa tiện di chuyển, vừa giữ được dáng thanh lịch và phụ hợp với nhiều kiểu trang phục. Phụ kiện cũng được tiết chế tối đa, chỉ cần phối thêm một chiếc đồng hồ da, vòng cổ mảnh hoặc khăn quàng là đủ để hoàn thiện tổng thể.