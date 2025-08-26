Mắc bệnh tim nghiêm trọng, cụ ông 102 tuổi vẫn lập kỷ lục thế giới leo núi Phú Sĩ

26/08/2025 21:38

Cụ ông 102 tuổi người Nhật mắc bệnh tim nghiêm trọng vừa được chứng nhận là người lớn tuổi nhất leo lên núi Phú Sĩ.

Cụ Kokichi Akuzawa vừa được lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ (3.776 m)
Cụ ông Kokichi Akuzawa, sinh năm 1923, vừa được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ (3.776m).

Ông vừa hoàn thành chuyến leo núi vào đầu tháng Tám.

Dù thành tích rất ấn tượng nhưng ông Akuzawa vẫn khiêm tốn cho rằng “không có gì đặc biệt” vì trước đó ông đã nhiều lần leo lên ngọn núi nổi tiếng thế giới này. Gần đây nhất là cách đây 6 năm, ở tuổi 96.

"Tôi đã lên lên ngọn núi nhiều lần. Tôi đã lên đến đó và nhìn thấy khung cảnh nhiều lần, nó không có gì đặc biệt" - ông nói.

Là người đam mê đi bộ đường dài, ông Kokichi Akuzawa luôn giữ mình năng động bằng cách làm tình nguyện tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi và dạy vẽ tranh.

Trước khi lập kỷ lục này, ông đã vấp ngã khi đi bộ lên một ngọn núi gần nhà hồi tháng Một, sau đó ông bị bệnh zona và phải nhập viện vì suy tim. Mặc dù tình trạng sức khỏe của ông khiến gia đình lo lắng, nhưng ông vẫn quyết tâm chinh phục ngọn núi.

"Cha tôi hồi phục nhanh đến mức các bác sĩ của ông cũng không thể tin được", bà Yukiko - con gái ông, 75 tuổi - nói.

Ông Akuzawa có thói quen thức dậy sớm mỗi sáng và bắt đầu đi bộ trong 1 giờ.

Ông Akuzawa chinh phục đỉnh núi trong 3 ngày và ngủ trong lều 2 đêm. Khi được hỏi liệu có muốn leo núi Phú Sĩ lần nữa không, cụ Akuzawa trả lời "không".

Theo www.phunuonline.com.vn
https://www.phunuonline.com.vn/mac-benh-tim-nghiem-trong-cu-ong-102-tuoi-van-lap-ky-luc-the-gioi-leo-nui-phu-si-a1558773.html
            • Mặc định

