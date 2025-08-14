Mắc bệnh hiếm vì nghe lời ChatGPT thay muối ăn bằng chất độc

Một người đàn ông 60 tuổi sống tại Anh, không có tiền sử bệnh tâm thần, đã phải nhập viện sau khi tự gây ra tình trạng hiếm gặp mang tên bromism, xuất phát từ việc thay thế hoàn toàn muối ăn (natri clorua) bằng sodium bromide theo lời khuyên từ ChatGPT.

Ca bệnh của ông được công bố chi tiết trên tạp chí Annals of Internal Medicine.

Ngày càng nhiều người tìm đến ChatGPT để xin tư vấn y tế. Ảnh: Pexels

Ban đầu, ông tìm cách loại bỏ muối khỏi khẩu phần vì lo ngại tác hại tới sức khỏe. Sau khi trò chuyện với chatbot, ông quyết định tiến hành “thử nghiệm cá nhân” bằng cách đặt mua sodium bromide trên mạng. Đây là hợp chất từng được sử dụng đầu thế kỷ 20 để sản xuất thuốc an thần.