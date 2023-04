Mắc bệnh hiếm không thể chữa khỏi, Celine Dion giờ ra sao?

Ngày 14/4, Fox News đưa tin chủ nhân bản hit My Heart Will Go On sẽ xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong bộ phim Love Again. Ngoài diễn xuất, diva đình đám còn thu âm một loạt ca khúc mới làm nhạc phim.

Đảm nhận vai diễn là chính mình, nữ diva chia sẻ: "Tôi rất vui khi góp mặt trong dự án và vinh dự được xuất hiện cùng các diễn viên xinh xắn, tài năng như Priyanka Chopra, Sam Heughan. Tôi xem đây là món quà mà mình sẽ trân trọng mãi mãi".

Celine Dion có trải nghiệm tuyệt vời khi đóng phim. Cô hy vọng được khán giả đón nhận vai diễn mới cũng như 11 bài hát trong phim.