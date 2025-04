Mã độc tống tiền tiếp tục là mối hiểm họa nguy hiểm nếu lơ là cảnh giác

Có 14,59% trong 5.000 cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2024 cho biết từng bị tấn công bằng mã độc ransomware, theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia. “Chúng tôi ghi nhận 29.282 vụ tấn công mã độc tống tiền nhằm vào doanh nghiệp Việt trong năm 2024”, ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Kaspersky cho biết. Theo đó, trung bình mỗi ngày xảy ra 80 vụ tấn công bằng mã độc ransomware tại Việt Nam. “Lỗi từ người sử dụng luôn là điểm yếu mấu chốt để tin tặc khai thác khi đưa mã độc ransomware thâm nhập vào mạng lưới doanh nghiệp. Bảo vệ với các chính sách quản lý tập trung là chưa đủ, các nhân viên cần được đào tạo thường xuyên để nhận biết các nguy cơ gây hại từ những thói quen sử dụng mạng công ty”, ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc NTS Security cho biết.

Sử dụng phần mềm bảo mật là cách để người dùng tránh được rủi ro trên môi trường số. Ảnh minh họa: Kaspersky.

“Các doanh nghiệp quy mô nhỏ như hộ kinh doanh, công ty số lượng nhân sự nhỏ dưới 10 thường không chú trọng vào giải pháp bảo mật thông tin, cũng như không có nhân sự chuyên trách IT bảo mật là mục tiêu béo bở cho ransomware. Dữ liệu kinh doanh, thông tin hợp đồng và các dữ liệu nhạy cảm khác có thể bị mã độc chiếm giữ và đòi tiền chuộc”.



Cũng theo ông Ngô Trần Vũ, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh có thể áp dụng một số phương thức sau để phòng tránh mã độc ransomware, bao gồm sử dụng các giải pháp bảo vệ toàn diện như Kaspersky Plus, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro các nguy cơ từ mã độc, lừa đảo trên mạng (phishing) cho đến khai thác các lỗ hổng từ phần mềm cài trên máy tính (Windows/Mac).



Ngoài ra, việc không sử dụng các phần mềm bản lậu hay phần mềm bẻ khoá (crack) luôn được khuyến khích bởi mã độc có thể được tin tặc nhúng sẵn trong file cài đặt. Bên cạnh đó, việc thường xuyên sao lưu dữ liệu quan trọng thành nhiều phiên bản, lưu dữ liệu ra ổ cứng gắn ngoài cũng như lưu trên ‘đám mây’ luôn cần thiết trong mọi trường hợp để đề phòng rủi ro trên môi trường mạng.



“Chúng tôi cũng đề nghị người dùng cần thường xuyên quét mã độc bằng phần mềm bảo mật an toàn, bao gồm cả các tập tin khi tải xuống từ Internet (email, các trình tin nhắn như Messenger, Telegram, Zalo…). Việc cập nhật bản vá lỗi mới nhất của Windows, Microsoft Office cũng như các phần mềm thông dụng luôn được khuyến cáo”, ông Vũ nhấn mạnh.