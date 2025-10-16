M2A2 Bradley ODS-SA với pháo 25mm bắn 500 phát/phút, tên lửa TOW-'ác mộng' của xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

Trong bối cảnh chiến sự khốc liệt tại tiền tuyến, Lữ đoàn Khartiia huyền thoại của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa tạo nên bước ngoặt lịch sử khi trở thành đơn vị đầu tiên được trang bị xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA do Mỹ viện trợ. Với lớp giáp thép ‘bất khả xâm phạm’ và hỏa lực hủy diệt, những ‘quái vật’ Bradley này không chỉ nâng tầm sức mạnh phòng thủ mà còn hứa hẹn sẽ biến các cuộc tấn công của xe tăng Nga thành những trận thảm họa. Liệu đây có phải là ‘vũ khí bí mật’ giúp Ukraine lật ngược thế cờ?

Công nghệ ‘thần kỳ’ của M2A2 Bradley ODS-SA: Từ sa mạc chiến trường đến tiền tuyến Ukraine

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2A2 Bradley ODS-SA không chỉ là một phương tiện di chuyển bọc thép thông thường, mà là biểu tượng của công nghệ quân sự Mỹ thế hệ mới, được tinh chỉnh qua hàng thập kỷ thử thách thực chiến.

Ra đời từ những năm 1980 và được nâng cấp liên tục, phiên bản ODS-SA (Operation Desert Storm - Situational Awareness) đại diện cho đỉnh cao của dòng Bradley, với trọng tâm là nâng cao nhận thức tình huống và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Được Mỹ bắt đầu chuyển giao cho Ukraine từ tháng 4/2023, tổng cộng hơn 300 chiếc M2A2 ODS-SA đã được cung cấp, chủ yếu cho các lữ đoàn Cơ giới và Không vận.

Tuy nhiên, đến nay, đây là lần đầu tiên chúng được phát hiện chính thức phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự mở rộng hỗ trợ từ Washington.

Xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA. Ảnh: united24media.com

Thiết kế và khả năng di động: ‘Con ngựa hoang’ trên mọi địa hình