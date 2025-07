M&A dự án bất động sản tiếp tục sôi động

Ông Đặng Nguyên Khôi, một nhà môi giới dự án bất động sản tại TP.HCM cho biết, trên thực tế, thị trường đang khá sôi động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ngoại đến từ Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản đang đổ bộ về TP.HCM và các tỉnh phía Nam để tìm kiếm dự án. Điểm chung là các doanh nghiệp này đều yêu cầu dự án phải có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Thị trường vẫn vắng bóng “tay chơi” lớn

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc khối đầu tư Tập đoàn DKRA Group cho biết, thị trường M&A đang diễn ra khá sôi động, song hầu hết đến từ các doanh nghiệp quy mô vừa. Các doanh nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội làm chủ đầu tư cũng như chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh dài hơi.

“Nhìn tổng thể thị trường, các doanh nghiệp lớn từng là ông trùm trong việc săn mua các quỹ đất để M&A như Novaland, Hưng Thịnh, Phát Đạt, Phúc Khang… lại đang dừng M&A. Lý do là, các doanh nghiệp này đang tái cấu trúc tài chính và chào bán dự án mua trước đó để dồn vốn tập trung phát triển các dự án hiện hữu”, ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, các dự án đang được chào bán với mức giá khá cao so với thị trường. Đồng thời, các dự án đang kẹt về pháp lý thường là đất sản xuất, thiếu diện tích đất ở. Ông Thắng cho rằng, thị trường được tạo thêm động lực nhờ Nghị quyết 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Theo đó, doanh nghiệp có thể tìm mua các quỹ đất đang sản xuất có một phần đất ở để chuyển nhượng thành dự án bất động sản, bởi các quỹ đất này được chào bán với giá khá thấp, vị trí đẹp, phù hợp kinh doanh bất động sản.

Ông Phạm Văn Đạt, tổng giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM cho biết, năm 2023, ông từng xem Dự án Thuận Nghiệp - Dĩ An, diện tích 2,23 ha tại mặt tiền đường DT743C ở Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Dĩ An, TP.HCM, nhưng do quỹ đất này thuộc đất sản xuất và chỉ có 100 m2 đất ở, nên ông không mua. Tuy nhiên, sau khi có Nghị quyết số 171/2024/QH15, ông quyết định quay lại mua quỹ đất trên với giá 300 tỷ đồng để phát triển dự án bất động sản thương mại.