Lynk Lee thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021?

Clip: Lynk Lee lấp lửng chuyện thi hoa hậu.

Chia sẻ của giọng ca chuyển giới nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích. Tuy nhiên, chưa rõ Lynk Lee đang muốn hướng đến cuộc thi nhan sắc nào.

Về cuộc thi dành cho người chuyển giới của Hương Giang, năm nay sẽ không tổ chức. Trước mắt chỉ có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 nổi đình nổi đám, liệu Lynk Lee sẽ ghi danh tại đấu trường nhan sắc này?

Được biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 vẫn chưa chấp nhận thí sinh chuyển giới, nhưng họ cởi mở cho người chuyển giới tham gia vòng thi ảnh online, cũng không cấm tới casting trực tiếp.