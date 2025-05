Lynk Lee lên tiếng về sự cố 'lộ lưỡi xanh' trên sóng trực tiếp

Hôm 10/5, khi Lynk Lee đang say sưa thuyết trình bài thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, nhiều khán giả phát hiện phần lưỡi cô có màu xanh.

Trên trang cá nhân, Lynk Lee giải thích rằng trước phần thi dạ hội, cô cảm thấy đói và có dấu hiệu tụt đường huyết do không ăn gì từ trưa. Để lấy lại năng lượng, cô đã ngậm một viên kẹo màu xanh do ekip đưa. Sau phần thi dạ hội, cô tiếp tục bước vào phần thi ứng xử mà không nhận ra lưỡi mình vẫn còn màu xanh. Chỉ khi xem lại các đoạn clip do khán giả đăng tải, cô mới phát hiện ra sự cố này.

“Lúc đó mình chỉ nghĩ cần giữ sức để không bị xỉu trên sân khấu, nên chẳng còn để ý chuyện nhỏ như vậy”, Lynk Lee chia sẻ với sự hài hước quen thuộc.