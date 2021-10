Lynk Lee hậu cắt yết hầu: gương mặt nhuận sắc, còn giọng nói thế nào?

Cho đến nay, Lynk Lee đã “tạm ổn” phần nào về mặt ngoại hình

Đến giữa tháng 9, Lynk Lee lại khiến người hâm mộ thêm phần bất ngờ khi tái xuất và xác nhận đã thực hiện ca phẫu thuật cắt yết hầu. Cũng từ thời điểm này, hiện ngoại hình mới và giọng hát của nữ ca sĩ chuyển giới được mọi người rất quan tâm, tò mò.

Mới đây, trong đoạn clip, Lynk Lee đã vô cùng phấn khích khoe với các fan việc tóc của cô đang dài rất nhanh. Chính điều này khiến cho nữ ca sĩ không thể giấu được niềm vui và muốn lan toả sự vui mừng này đến mọi người.