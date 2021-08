Lý Tử Thất thông báo ngừng đăng clip đồng quê, bất ngờ lý do

Ngày 30/8, thông tin Lý Tử Thất bất ngờ thông báo ngừng đăng clip đồng quê khiến thành viên mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao. Trên kênh chính thức, clip mới nhất của Tử Thất được đăng tải hôm 14/7.

Dù các fan liên tục yêu cầu ra sản phẩm mới nhưng phía Tử Thất im lặng không hồi đáp.