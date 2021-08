Lý Nhã Kỳ sành điệu từ bé, Mỹ Tâm 'dậy thì thành công'

Mới đây, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi hé lộ loạt khoảnh khắc đáng yêu thời bé.



Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng người đẹp đã sớm bộc lộ khiếu thẩm mỹ khi phối đồ sành điệu, mang đậm phong cách thập niên 1980. Diện váy họa tiết da bóng, chân đi giày búp bê, tất bóng chày lửng, tóc cột nơ điệu đà, cô còn đeo kính râm và tạo dáng rất thuần thục như một minh tinh tương lai.



Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần công khai ảnh thời còn "cute hột me" với công chúng. Xem mới thấy nữ diễn viên "Gió Nghịch Mùa" đúng chất "chị đại" từ bé.



Nghệ sĩ Vân Dung vừa qua cũng "thả thính" bức ảnh siêu nét thời còn nhỏ xíu lên trang cá nhân. Chụp cùng bố mẹ và chị gái, nhiều người cho rằng cô của hiện tại vẫn giữ những nét của ngày xưa, từ đôi mắt, bờ môi đến chiếc nốt ruồi "không lệch đi đâu được".



Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ ảnh thời nhỏ với phong cách chất chơi và gương mặt như "hờn cả thế giới". "Nữ hoàng giải trí" mặc váy trắng công chúa, đi dép quai hậu, đeo kính to bản, đôi bông tai dài điệu đà. Đặc biệt, ngay từ nhỏ cô đã sở hữu vẻ đẹp lai Tây rất tự nhiên.



Tấm ảnh Hồ Ngọc Hà khi đang bò khiến fans thích thú. Nhiều người nhận xét Hà Hồ sở hữu khuôn miệng rộng đặc trưng từ bé.



Vẻ dễ thương trước đây nay đã được thay thế bằng một Tóc Tiên ngày càng trưởng thành cùng phong cách thời trang sexy, quyến rũ.



Ngay từ nhỏ, Tóc Tiên đã gây choáng với loạt ảnh tạo dáng như siêu mẫu nhí. Nữ ca sĩ tự tin tạo dáng chuyên nghiệp đúng chuẩn thần thái của một "ngôi sao".



Mỹ Tâm là một trong những nữ ca sĩ "dậy thì thành công" nhất Vbiz. Không sở hữu một nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" như các mỹ nữ khác trong showbiz Việt, nhưng nàng "Họa Mi Tóc Nâu" luôn biết cách hoàn thiện vẻ đẹp của mình theo thời gian.



Mái tóc ngang khiến gương mặt của Mỹ Tâm ngày ấy trông hơi "ngố tàu" một chút nhưng những đường nét trên gương mặt cùng thần thái tự tin thì chẳng thể lẫn vào đâu được.



Có thể thấy Trấn Thành từ bé đã có vẻ ngoài hoạt bát, lém lỉnh. Đặc biệt là khuôn miệng chúm chím và đôi mắt láu cá sau bao năm gần như không đổi.



Sơn Tùng M-TP tươi rói trong ảnh hồi nhỏ. So với thời điểm hiện tại, ngoại hình của nam ca sĩ sinh năm 1994 không khác nhiều. Anh sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, đáng yêu với đôi mắt tròn, chiếc mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ.

Văn Mai Hương sở hữu đôi mắt đen láy và gương mặt tròn trịa, dễ thương. Từ bé, cô nàng đã được bố mẹ cho ăn mặc điệu đà, hợp thời trang với váy bèo nhún xếp tầng và đi giày da thắt nơ.



Midu đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" từ nhỏ với gương mặt bầu bĩnh được trang điểm cầu kỳ và ăn vận lộng lẫy như một nàng công chúa.



Có ai nhận ra đây chính là ca sĩ Khởi My. Trong khi nhiều ca sĩ khác thay đổi hình ảnh từ trong sáng sang sexy, thậm chí là “nổi loạn” thì Khởi My vẫn giữ hình ảnh dễ thương, đáng yêu ở tuổi 31.