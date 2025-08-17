Lý Liên Kiệt nhập viện

Chiều 17/8, hàng loạt trang tin Trung Quốc đồng loạt đưa tin Lý Liên Kiệt đăng ảnh mặc áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh cùng hình chụp khu vực trước phòng phẫu thuật. Trên Douyin (TikTok Trung Quốc) cá nhân, tài tử xác nhận đang điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Weibo với 15 triệu lượt đọc. Cư dân mạng để lại bình luận hỏi thăm và chúc tài tử sớm hồi phục.

Nam diễn viên viết: "Tôi vừa trải qua thêm một thử thách nữa về sự vô thường của đời người", nhưng không nói rõ tình hình sức khỏe. Theo nguồn tin trong giới, tình trạng không phải bệnh nặng, Lý Liên Kiệt chỉ đang điều trị ngắn ngày.