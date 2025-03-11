Lý Liên Kiệt đáp trả

Những năm tháng theo học võ thuật và đóng phim để lại di chứng lên cơ thể của Lý Liên Kiệt. Tài tử Hoàng Phi Hồng còn kể về ba lần trải qua ranh giới sinh tử. Trong nhiều năm qua, ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới chống chọi với bệnh cường giáp, từng khiến mắt lồi và vùng cổ sưng to, ngoại hình thay đổi rõ rệt. Căn bệnh và việc phải uống thuốc trong thời gian dài khiến cân nặng lên xuống thất thường, ông chịu nhiều áp lực dư luận. Tài tử chia sẻ vì muốn luyện cơ bắp săn chắc, ông từng ép luyện đến mức cơ thể gần như không còn mỡ, sức khỏe bị tổn hao nghiêm trọng.

Có thời điểm nam diễn viên sức khỏe yếu phải chống gậy, tóc bạc và rụng gần hết, thân hình già như đã bước sang tuổi 80. Hiện tại, Lý Liên Kiệt đã ngừng đóng phim. Cuối tháng 10, nam diễn viên xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt giao lại trọng trách Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế cho Ngô Kinh sau 18 năm nắm giữ. Ngoài ra, ngôi sao Thiếu Lâm Tự đang quảng bá cho dự án mang tên Kungfu Street Dancing (tạm dịch: Vũ điệu kungfu đường phố) - khái niệm sáng tạo kết hợp võ thuật truyền thống với yếu tố vũ đạo.