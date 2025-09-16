Ly kỳ vụ án 'giết người' xảy ra 40 năm trước và những uẩn khúc chưa sáng tỏ

Gần 40 năm về trước, ngày 26/11/1985, Công an TP Hà Nội có quyết định khởi tố bị can đối với ông Lý Quang Hòa về tội Giết người theo quy định tại Điều 5, Sắc luật số 03-SL/76 ngày 15/3/1976 của Hội đồng Chánh phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định các tội phạm và hình phạt.

Ông Hòa sau đó đã bỏ trốn, sống ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1/8/2024, ông Hòa đến cơ quan công an đầu thú. Tháng 2/2025, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lý Quang Hòa về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cáo buộc cho rằng, chiều ngày 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán cá giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên trường Tuyên huấn Trung ương) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá) nên đã xảy ra xô xát cãi chửi, đánh nhau giữa 2 bên.

Chứng kiến cảnh xô xát, ông Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó đã xông vào can ngăn và nói: “Ai cho chúng mày đánh thương binh”. Ông Hòa đã đánh ông Thái và ông Lập. Bị đánh, ông Thái về trường Tuyên huấn Trung ương ở gần đó gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra. Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Hòa bị thương, chảy máu.