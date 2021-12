Ly hôn Lệ Quyên, chồng cũ có ngay dàn tình tin đồn toàn mỹ nhân

Mới đây, doanh nhân Đức Huy bất ngờ bị bắt gặp cùng người đẹp Vbiz bước ra từ một tụ điểm, có cử chỉ quan tâm, thân mật. Một nhân viên phục vụ nơi này còn mang theo bó hoa, bước ra cùng thời điểm với 2 người.

Mỹ nhân sau đó lên chiếc xe mới tậu của chồng cũ Lệ Quyên, cả hai cùng rời đi ngay sau đó.



Đức Huy bị bắt gặp sánh đôi mỹ nhân Vbiz, có cử chỉ thân mật. Cô gái này được cho là tình mới của nam doanh nhân.

Clip: Đức Huy sánh đôi mỹ nhân Vbiz.

Theo hình ảnh ghi lại, người đẹp sánh đôi Đức Huy có vóc dáng, gương mặt rất giống với chân dài Khánh My. Đáng chú ý, cách đây không lâu, Khánh My cũng đã chia tay bạn trai Tiến Vũ sau 4 năm gắn bó.

Từ những chi tiết trên, dân mạng nghi ngờ Khánh My là người tình mới của chồng cũ Lệ Quyên.