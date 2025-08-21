Ly hôn không phải là điều đáng để xấu hổ

Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc tăng nhanh hơn tỷ lệ kết hôn trong nửa đầu năm 2025 - Ảnh: ST

Ly hôn không còn là điều cấm kỵ

Khi cuộc hôn nhân của Guo Jia kết thúc vào năm 2021, cô đã lên mạng xã hội để chia sẻ cách vượt qua những thăng trầm của cuộc sống với tư cách là một người phụ nữ vừa ly hôn và là một bà mẹ đơn thân.

"Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã quyết định cởi mở về việc ly hôn của mình vì không có gì phải xấu hổ. Ly hôn là điều tôi đã trải qua, không phải để bị đổ lỗi", người phụ nữ 40 tuổi nói.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Guo thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn cũng như những tự do của bản thân sau khi ly hôn. Chính điều này đã kết nối cô và nhiều phụ nữ khác cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

Tháng 5/2024, Guo đã thành lập trung tâm Mei Club - một mạng lưới chỉ dành cho phụ nữ - nhằm cung cấp tư vấn pháp lý, hỗ trợ nuôi dạy con cái cho các bà mẹ đơn thân, tư vấn về mặt thể chất, tinh thần.

Hành trình của Guo là một phần của sự thay đổi rộng lớn ở Trung Quốc, nơi ly hôn không còn bị xem là sự thất bại hay đáng xấu hổ. Ngày càng có nhiều phụ nữ công khai chia sẻ về cuộc chia tay của họ, cách họ mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn và bắt đầu hành trình mới.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, ly hôn thường được coi là một sự ô nhục. Phụ nữ bị "dán nhãn" ích kỷ hoặc thất bại vì rời bỏ gia đình, trong khi đàn ông có thể ly hôn, tái hôn...

Sự thay đổi này diễn ra khi số liệu chính thức được công bố vào ngày 30/7 cho thấy, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc tăng nhanh hơn tỷ lệ kết hôn trong nửa đầu năm 2025. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 1,331 triệu cặp vợ chồng đăng ký ly hôn (tăng 4,5%), trong khi 3,539 triệu cặp vợ chồng đăng ký kết hôn, (tăng 3,2%) so với cùng kỳ năm 2024.

Truyền cảm hứng từ những câu chuyện ly hôn

Trong những năm gần đây, một số câu chuyện ly hôn của phụ nữ bỗng nổi tiếng và đã tạo ra làn sóng mới ở Trung Quốc. Điều này làm dấy lên các cuộc thảo luận về hôn nhân, ly hôn, độc lập và giá trị bản thân của phái nữ.

Vào tháng 7, Fang - một phụ nữ 50 tuổi đến từ vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông - đã trở thành hiện tượng quốc gia trong lĩnh vực hài độc thoại, sau khi cô hài hước kể chi tiết về bạo lực gia đình mà cô phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân sắp đặt 30 năm và sự phản đối của cha mẹ đối với việc cô muốn ly hôn.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng theo dõi Fang vì đầu tiên cô khiến họ cười rồi sau đó làm họ rơi nước mắt với cách kể chuyện thô sơ và chân thực của cô. Sau đó, nhu cầu xem các buổi biểu diễn Fang luôn cháy vé, thậm chí vé chợ đen được bán ra với giá cao gấp 4-5 lần.

Guo Jia đã thành lập Mei Club, một mạng lưới chuyên về tư vấn gia đình, hỗ trợ pháp lý ly hôn dành cho phụ nữ - Ảnh: ST

Vào tháng 8/2024, cư dân mạng cổ vũ cho bà Su Min 60 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam sau khi bà chính thức bắt đầu thủ tục ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 38 năm của mình.

Được biết đến trên mạng với cái tên "Bà dì tự lái", bà Su đã trở nên nổi tiếng khi ghi lại chuyến đi một mình trên khắp Trung Quốc từ năm 2020 để thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình.

Câu chuyện của bà Su đã truyền cảm hứng cho bộ phim Like A Rolling Stone, được phát hành vào tháng 9/2024.

Các nhà phân tích cho biết, sự phổ biến của những câu chuyện ly hôn phản ánh một xã hội mới và các chuẩn mực giới đang thay đổi, xóa bỏ nhiều điều cấm kỵ xung quanh ly hôn.

Tiến sĩ Zhao Litao - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đông Á của Đại học Quốc gia Singapore - cho biết cuộc sống ngày nay cho phép mọi người tập trung nhiều hơn vào chất lượng cuộc sống thay vì chỉ đơn giản là duy trì hôn nhân. Điều này từng xảy ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc. "Ly hôn không còn là điều cấm kỵ, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Các cuộc thảo luận công khai, các phương tiện truyền thông đại chúng và thậm chí cả các chương trình thực tế đang giúp mọi người nói về sự bất mãn trong hôn nhân dễ dàng hơn", tiến sĩ Zhao nói.

Phó giáo sư Pan Wang - chuyên nghiên cứu Trung Quốc và châu Á tại Đại học New South Wales ở Úc - nói rằng đối với nhiều phụ nữ, công khai nói về việc ly hôn là một hành động trao quyền cho bản thân và là một cách để xây dựng mạng lưới hỗ trợ của các chị em. "Nó cũng có thể là một dấu hiệu của sự thức tỉnh của nữ quyền hoặc là một sự chống lại ý tưởng cũ rằng ly hôn là đáng xấu hổ. Ngược lại, ít đàn ông công khai, chia sẻ về ly hôn nơi công cộng" bà nói thêm.

Tiến sĩ Zhao cho biết sự độc lập về tài chính là lý do chính để phụ nữ - đặc biệt là những người ở các thành phố lớn - cởi mở hơn trong vấn đề ly hôn so với nam giới. "Có sự độc lập về tài chính cho phép phụ nữ tự do hơn để rời bỏ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc", ông nói.