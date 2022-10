Ly hôn không phải là cái cớ để buông xuôi, ỷ lại

Bố mẹ chồng tôi có hai con, con gái đã lấy chồng nên vợ chồng tôi cưới xong thì về ở cùng ông bà. Căn chung cư chúng tôi mới mua, mới làm nội thất, đành cho thuê.

Mọi chuyện bắt đầu khi An, cô em chồng tôi đưa con nhỏ về nhà ở. Hai vợ chồng An cơm không lành canh không ngọt nên đã ly hôn. Biết An khó khăn, chồng lại không chu cấp nên tôi nhận đóng tiền nhà trẻ cho cháu gái.

Mẹ chồng tôi xót con, suốt ngày ca cẩm về chàng rể nay đã thành rể cũ. Bà chửi cậu ta khốn nạn, tệ bạc và nói ngay trước mặt đám trẻ.

Tôi nhắc chồng nói nhỏ với bà, đừng làm gia đình u ám căng thẳng chưa kể đám cháu sẽ học theo.

Chồng tôi chẳng biết nói lại thế nào mà mẹ chồng tôi giận, nào là anh làm anh mà không thương em, nào là đáng lẽ phải cho “thằng vô trách nhiệm kia” một trận chứ không thể để nó nhơn nhơn như vậy.