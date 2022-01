Lý giải hành vi liên tục tra tấn bé 3 tuổi của gã nhân tình

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội), nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.



Điều khiến dư luận bàng hoàng bởi từ lời khai của đối tượng, hắn nhiều lần định sát hại cháu bé, khiến cháu phải 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đỉnh điểm bị găm 9 chiếc đinh vào đầu. Nhiều lần cháu qua khỏi là do được cấp cứu kịp thời.



Lý giải về việc đối tượng "hết lần này đến lần khác" ra tay với cháu bé, chuyên viên nghiên cứu tâm lý tội phạm từ Công ty luật Multi Law - Lê Bảo Ngọc cho biết, nhiều nghiên cứu và thực tiễn đã phát hiện ra rằng, sau khi các cặp vợ chồng ly hôn và sống với người mới, những đứa con riêng dễ trở thành nạn nhân của bạo hành.



Tâm lý học tiến hóa giải thích hiện tượng này do "lý thuyết đầu tư của cha mẹ". Trong tự nhiên, việc cha mẹ kế ngược đãi con riêng thực sự là một hiện tượng khá phổ biến.