Lý do Vương Tổ Hiền rời showbiz

Ngày 25/10, trang HK01 đưa tin đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Vương Tinh tiết lộ lý do Vương Tổ Hiền dứt khoát rời khỏi giới giải trí vì bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề. Cô bị mẹ của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc chỉ trích, tuyên bố không bao giờ chấp nhận con dâu như Vương Tổ Hiền: "Coi như con trai tôi cầm 2.000 tệ đi chơi gái đi".

Theo Vương Tinh, đầu những năm 2000, Vương Tổ Hiền đã có ý định rời khỏi giới giải trí do nền điện ảnh Hong Kong có dấu hiệu xuống dốc. Cô muốn yên bề gia thất bên bạn trai là doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Lâm Kiến Nhạc đã có vợ là nữ diễn viên Tạ Linh Linh và có 5 người con, tuy nhiên vị tỷ phú này nhiệt tình theo đuổi Vương Tổ Hiền, mua biệt thự tặng cô và khẳng định bản thân và vợ đang trong thời gian ly thân. Vì vậy, Vương Tổ Hiền chấp nhận làm người thứ ba với hy vọng sẽ tìm được bến đỗ sau mối tình đau khổ với nam ca sĩ Tề Tần.