Ngày 4/2, Mỹ đạt một cột mốc buồn: 900.000 người tử vong vì Covid-19. Chưa đầy 2 tháng trước, chỉ số này là 800.000 người.



Trong đại dịch Covid-19, Mỹ có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn một chút so với các quốc gia có thu nhập cao khác. Nhưng số người chết trong làn sóng Omicron đã thực sự "khiến Mỹ trở nên khác biệt”.



Kể từ ngày 1/12, khi các quan chức y tế công bố trường hợp Omicron đầu tiên ở Mỹ, tỷ lệ người Mỹ chết do Covid-19 cao hơn ít nhất 63% so với bất kỳ quốc gia lớn, giàu có nào.

Y tá chuẩn bị tiêm vắc xin ở bang California, Mỹ. Ảnh: EPA Do Omicron giảm mức độ nghiêm trọng, các quan chức và chuyên gia hy vọng Mỹ có thể tránh được một làn sóng gây chết người. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.



Một số lý do dẫn đến khó khăn của nước Mỹ đã được biết đến. Mặc dù có một trong những kho vắc xin mạnh nhất thế giới nhưng Mỹ không thể tiêm chủng cho nhiều người như các quốc gia giàu có khác, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi.



Mỹ thậm chí còn tụt hậu hơn nữa trong việc thực hiện các mũi tiêm nhắc lại. Phân tích gần đây của Financial Times cho thấy, tỷ lệ nhập viện hiện tại của Mỹ sẽ thấp hơn nhiều nếu nước này có tỷ lệ tiêm chủng như Anh.



Tính tới ngày 3/2, 64% dân số Mỹ tiêm đủ 2 mũi vắc xin, 27% tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, tỷ lệ tương tự ở Anh là 72% và 55%.



Số người Mỹ chết vì Covid-19 có tỷ lệ gấp 2 lần Anh và gấp 4 lần Đức. Ở Anh, chỉ 4% người từ 65 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ và 9% chưa tiêm tăng cường. Ở Mỹ, hai tỷ lệ này là 12% và 43%.



Tiêm vắc xin không phải là lời giải thích duy nhất cho lý do Mỹ đang tụt hậu so với các nước giàu khác. Nhiều người Mỹ bị béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường, làm tăng nguy cơ trở nặng nghiêm trọng khi mắc Covid-19.



Với dân số khoảng 330 triệu người, Mỹ đã có 76,4 triệu ca nhiễm Covid-19, 900.000 người tử vong. Trên 100.000 người mắc mới mỗi ngày.