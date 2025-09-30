Lý do Trương Bá Chi giải nghệ

Theo Sina Hotspot, trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 9, đạo diễn Vương Tinh đưa ra ý kiến về cuộc tranh luận liệu Trương Bá Chi có phải là diễn viên giỏi của ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) không.

Nhà làm phim Thần tài khẳng định Trương Bá Chi hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Ảnh hậu thiên tài”, có thể dễ dàng nhập vai ở nhiều loại nhân vật khác nhau.

Vương Tinh cũng cho rằng người đẹp sinh năm 1980 là “ngọc nữ cuối cùng của Hong Kong”. Ông nhấn mạnh cô có tài năng diễn xuất bẩm sinh, có thể nhập vai chỉ trong một giây.

Đạo diễn Vương Tinh ca ngợi tài năng diễn xuất của Trương Bá Chi.

Khi được hỏi về việc Trương Bá Chi không còn đóng phim nữa, Vương Tinh cho biết sức khỏe của bà mẹ ba con không tốt từ khi còn trẻ, đến mức đôi khi phải nhập viện.