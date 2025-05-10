Lý do Trung Quốc thử nghiệm trung tâm dữ liệu dưới biển

Các trung tâm dữ liệu tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ và sinh nhiệt mạnh, vì vậy một công ty Trung Quốc đang lên kế hoạch nhấn chìm một cụm máy chủ xuống biển ngoài khơi Thượng Hải – với hy vọng tìm ra giải pháp cho bài toán năng lượng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên một bến cảng gần Thượng Hải, công nhân đang hoàn thiện một khoang thép màu vàng khổng lồ – phần lõi của dự án hạ tầng công nghệ đầy tham vọng nhưng cũng gây tranh cãi về tác động sinh thái và khả năng thương mại hóa.

Thiết bị lõi của một trung tâm dữ liệu dưới biển tại Hải Nam, Trung Quốc năm 2023. Ảnh: China Daily

Theo Yang Ye, Phó chủ tịch tập đoàn thiết bị hàng hải Highlander, đơn vị phát triển dự án cùng các doanh nghiệp nhà nước, mô hình này có ưu thế rõ rệt: “Các trung tâm dữ liệu dưới biển có thể tiết kiệm tới 90% năng lượng làm mát so với mô hình trên đất liền”.