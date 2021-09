Lý do trang phục phim truyền hình Việt thường bị chê

Theo lý giải của Phương Oanh, nhân vật ăn vận xuề xòa do cuộc sống còn khó khăn, còn phải trả nợ cho cha mẹ. Song, có thể thấy Nam có khá nhiều quần áo trong phim chứ không thiếu đồ.



Nam với gu thời trang lòe loẹt trong phim.

Việc Phương Oanh trực tiếp trả lời về tạo hình nhân vật, thậm chí đối đáp với khán giả trên mạng xã hội, là bề nổi của một vấn đề lớn hơn ở phim truyền hình Việt.

Đó là hầu hết diễn viên phải tự chuẩn bị trang phục cho mình trong phim. Thông thường, ở tiền kỳ phim, họ sẽ làm việc với đạo diễn để nắm được tinh thần chung rồi chủ động sắm sửa quần áo, phụ kiện.

Cách làm này được duy trì trong nhiều năm qua, có lợi thế về mặt sản xuất nhưng hậu quả là chất lượng không ổn định. Việc thiếu một stylist xuyên suốt cho từng phim khiến hiệu quả thời trang trên màn ảnh khó đảm bảo.

Một số phim như Tình Yêu Và Tham Vọng được đánh giá tốt khi diễn viên đầu tư lớn, có stylist riêng. Nhưng nhiều phim khác còn nhan nhản những bộ quần áo thiếu thẩm mỹ hoặc không phù hợp tính cách nhân vật.



Một cách phối trang phục bị chê của Phương Oanh trong Hương Vị Tình Thân.

Chất lượng phục trang nhìn chung khá may rủi do phụ thuộc nhiều vào mức độ đầu tư, am hiểu nhân vật cũng như khả năng xoay xở của diễn viên.

Việc mỗi người tự lo phần mình cũng dẫn đến sự thiếu đồng bộ, xuyên suốt giữa các nhân vật. Đó là chưa tính tới hiệu ứng chung về mặt hình ảnh khi đứng trước máy quay, bối cảnh.